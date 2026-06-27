Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pengamat Tegaskan Supremasi Hukum Harus Tetap Jadi Fondasi Bernegara

Sabtu, 27 Juni 2026 – 10:37 WIB
Pengamat Tegaskan Supremasi Hukum Harus Tetap Jadi Fondasi Bernegara - JPNN.COM
Pengamat hukum dan politik yang juga mantan Ketua Komisi III DPR Pieter C. Zulkifli Simabuea. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Supremasi hukum disebut harus tetap menjadi fondasi kehidupan bernegara. Sebab, hanya kekuasaan yang tunduk pada konstitusi, etika, dan keadilan yang mampu menjaga legitimasi negara di mata rakyat.

Demikian disampaikan pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C. Zulkifli, S.H., M.H.

Dia menekankan penegakan hukum bukan sekadar persoalan menjalankan aturan, melainkan cermin kualitas demokrasi dan arah perjalanan sebuah bangsa.

Baca Juga:

Ketika hukum dipersepsikan kehilangan independensinya, yang dipertaruhkan bukan hanya rasa keadilan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.

"Negara hukum tidak diuji ketika semua berjalan normal, melainkan ketika kekuasaan memiliki kesempatan untuk melampaui batas, namun memilih tetap tunduk pada konstitusi dan keadilan.

'Justice is the first virtue of social institutions'," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2026.

Baca Juga:

Pieter Zulkifli menyebut keadilan adalah kebajikan pertama dari setiap institusi sosial. Dia lantas menyinggung filsuf politik John Rawls yang mengingatkan ketika keadilan bergeser menjadi sekadar alat kepentingan, negara perlahan kehilangan fondasi moralnya.

"Hukum memang masih berdiri, tetapi kepercayaan rakyat runtuh," ucapnya.

Supremasi hukum disebut harus tetap menjadi fondasi kehidupan bernegara. Sebab, hanya kekuasaan yang tunduk pada konstitusi, etika, dan keadilan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Supremasi hukum  negara  Pieter C Zulkifli  pengamat 
BERITA SUPREMASI HUKUM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp