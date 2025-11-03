Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pengamat Transportasi: Kereta Pedagang Efektif Jika Langsung ke Pasar Utama Jakarta

Senin, 03 November 2025 – 23:57 WIB
Pengamat Transportasi: Kereta Pedagang Efektif Jika Langsung ke Pasar Utama Jakarta - JPNN.COM
Pengamat Transportasi: Kereta Pedagang Efektif Jika Langsung ke Pasar Utama Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai layanan kereta khusus petani-pedagang yang hanya sampai Rangkasbitung kurang efektif.

Dia menyarankan agar kereta tersebut langsung menuju stasiun Tanah Abang atau Pasar Senen.

Menurutnya, kereta pedagang idealnya berhenti di stasiun-stasiun yang memiliki pasar, seperti Palmerah, Kebayoran, dan Tanah Abang.

Baca Juga:

"Sebenarnya kalau menurut saya itu tanggung, ya. Tanggungnya apa? Kereta pedagang itu seharusnya langsung tuh," ujar Deddy Herlambang saat dihubungi Jpnn.com, Senin (3/11).

"Kalau KRL kan setiap stasiun berhenti, tetapi kereta pedagang ini memang hanya berhenti di stasiun-stasiun yang ada pasarnya, misalnya," imbuhnya.

Deddy Herlambang menjelaskan keberadaan stasiun erat kaitannya dengan pasar, sejak dahulu.

Baca Juga:

Dia menilai kereta yang hanya sampai Rangkasbitung, akan petani-pedagang karena harus transit.

Deddy Herlambang berpendapat, kereta dari Merak bisa berhenti di Rangkasbitung, lalu melanjutkan perjalanan ke stasiun-stasiun yang memiliki pasar, seperti Serpong, Kebayoran, Palmerah, dan Tanah Abang.

Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai layanan kereta khusus petani-pedagang yang hanya sampai Rangkasbitung kurang efektif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pengamat transportasi  Deddy Herlambang  KRL  Kereta Khusus Petani 
BERITA PENGAMAT TRANSPORTASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp