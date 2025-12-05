Pengamat Ungkap Efek Ekonomi Industri Olahraga Bisa Tembus Rp 15 Miliar, Wamenpora Apresiasi

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Milo Activ Indonesia Race (MAIR) 2025 Jakarta kembali menunjukkan bahwa event olahraga bukan hanya arena kompetisi dan gaya hidup sehat, tetapi juga kekuatan ekonomi baru yang makin strategis.

Wamenpora Taufik Hidayat menegaskan apresiasi mendalam kepada Nestlé Indonesia atas konsistensi brand Milo dalam memperkuat ekosistem olahraga nasional—termasuk kontribusi terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

Wamenpora Taufik menilai bahwa event olahraga berskala besar seperti MAIR merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi pemerintah dan sektor swasta mampu menggerakkan industri olahraga sebagai sektor ekonomi baru.

“Event seperti MAIR kini menjadi wadah inklusif dengan dampak luas, bukan hanya membangun budaya olahraga, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui industri pendukung yang sangat beragam,” tegas Taufik.

Ia menambahkan selama lebih dari lima dekade, Milo konsisten menghadirkan program-program olahraga yang kini berperan penting dalam memperluas pasar olahraga, meningkatkan kualitas penyelenggaraan event, dan membuka peluang ekonomi bagi banyak pihak mulai dari UMKM, komunitas olahraga, apparel, teknologi olahraga hingga talenta muda.

Kemenpora, lanjutnya, akan terus memperkuat sinergi dengan sektor swasta untukmemperbesar dampak ekonomi tersebut.

Pengamat olahraga Aam Amjad menegaskan bahwa olahraga lari yang kini tengah booming di berbagai kota Indonesia telah memberikan efek ekonomi yang tidak bisa diabaikan.

“Olahraga lari ini memberikan efek domino. Masyarakat makin aktif dan sehat, tetapi yang sering terlupakan adalah dampak ekonominya yang sangat besar,” ujar Aam.