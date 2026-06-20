Pengamat Soroti Ketimpangan Penyaluran Kredit Bank Himbara kepada UMKM

Sabtu, 20 Juni 2026 – 17:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Anwar Abbas menyoroti struktur pelaku usaha di Indonesia yang didominasi oleh sektor UMKM.

Menurutnya, pelaku usaha terbagi menjadi usaha besar (0,01%), menengah (0,09%), kecil (1,22%), serta mikro dan ultra mikro (98,68%).

Secara keseluruhan, Anwar mengelompokkan struktur ekonomi tersebut ke dalam dua kategori besar.

"Dari 4-5 kategori tersebut biasanya dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu usaha besar (0,01%) dan UMKM (99,99)," ujar Anwar Abbas, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (20/6).

Anwar menyoroti kinerja distribusi kredit bank-bank milik negara atau Himbara, yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.

Dia mencatat adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam pengucuran kredit kepada pelaku UMKM di setiap bank.

Untuk bank BRI cukup tinggi yaitu 81,97 persen, Mandiri sekitar 20-22 persen, BNI juga sekitar 20-22 persen dan BTN sekitar angka 13-15 persen.

"Jadi rata-rata kredit yang dikeluarkan oleh bank himbara kepada UMKM adalah sekitar 35,24 persen," ujar Anwar.