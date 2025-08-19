Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pengancaman Dokter di Sekayu Menyita Perhatian Herman Deru

Selasa, 19 Agustus 2025 – 08:40 WIB
Pengancaman Dokter di Sekayu Menyita Perhatian Herman Deru - JPNN.COM
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyoroti kasus pengancaman kepada seorang dokter di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin oleh keluarga pasien.

Herman Deru pun mengecam tindakan pengancaman terhadap dokter yang videonya viral itu.

Gubernur Herman tidak hanya mengecam, tetapi juga meminta agar proses hukum tetap berjalan, meskipun kedua belah pihak saling bermaafan.

Baca Juga:

"Saya mengecam kejadian itu. Secara personal bermaafan boleh, tetapi secara hukum harus tetap jalan," ujarnya.

Menurutnya, peristiwa itu preseden buruk bagi semangat tenaga kesehatan (nakes) yang sedang mengabdi untuk melayani masyarakat.

"Permasalahan ini preseden buruk bagi semangat nakes yang harus terjaga, apalagi itu dokter spesialis yang mau mengabdi di daerah, dan harus dihargai. Kok, ini malah masih ada yang berlaku tidak wajar," tuturnya.

Baca Juga:

Herman Deru mengatakan dirinya juga telah meminta Dinkes Sumsel untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

"Sudah, kami sudah turunkan Dinkes Sumsel ke Muba," ucapnya.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengecam tindakan pengancaman terhadap dokter Syahpri oleh keluarga pasien di RSUD Sekayu, Musi Banyuasin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pengancaman dokter  RSUD Sekayu  musi banyuasin  Sumsel  Herman Deru  Viral  dr. Syahpri  pengancaman  dokter 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp