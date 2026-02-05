jpnn.com, JAKARTA - Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke full time lewat formasi khusus didukung wakil rakyat. Dukungan ini disampaikan Ketua DPRD kabupaten Lebak Juwita Wulandari kepada Forum PPPK Paruh Waktu (PPPK PW).

"Kami DPRD kabupaten Lebak mencatat dan mendorong aspirasi PPPK PW untuk menjadi prioritas diangkat ke PPPK Penuh Waktu, yaitu melalui formasi khusus dalam seleksi CASN," kata Juwita saat menerima audiensi Forum PPPK PW, Kamis (5/2/2026).

DPRD kabupaten Lebak pun sepakat peralihan PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu sebagai prioritas dalam seleksi CASN mendatang.

Pada kesempatan sama, Ketua Forum PPPK PW kabupaten Lebak Robby Iswandi mengungkapkan, audiensi ini merupakan tindak lanjut aspirasi dari 3.473 PPPK PW yang bekerja di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), sekolah, Puskesmas dan unit kerja.

"Kami di forum telah menyerap aspirasi dan masukan dari para PPPK PW, oleh karenanya langsung kami sampaikan kepada Ketua DPRD untuk mendapat dukungan politik," ujar Robby.

Sebelumnya Robby juga telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada bupati Lebak bersamaan dengan surat bagi ketua DPRD. Dia berharap bupati pun segera menyetujuinya.

Beberapa hal yang disampaikan saat audiensi, yaitu Forum PPPK PW kabupaten Lebak meminta dukungan DPRD Lebak dalam proses peralihan PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu.

"Kami meminta pengisian formasi PPPK Penuh Waktu ke depan diprioritaskan dari PPPK Paruh Waktu, jangan dari seleksi CASN formasi umum dahulu, supaya berkeadilan," tegas Robby