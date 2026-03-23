Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Pengangkutan ke TPA Sarimukti Kembali Normal, Penumpukan Sampah Mulai Berkurang

Senin, 23 Maret 2026 – 19:02 WIB
Truk yang mengangkut sampah dari wilayah Bandung Raya mengantre di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Foto: Diskominfo Kota Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Pengangkutan sampah Kota Bandung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, dipastikan sudah kembali normal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Badung Darto mengatakan, kondisi penumpukan yang sempat terjadi telah diprediksi sebelumnya, mengingat adanya pembatasan pengangkutan dalam beberapa waktu terakhir.

"Hari ini baru mulai ada pengangkutan kembali. Jadi kalau pagi hari terlihat penuh, sore ini sudah mulai berangsur terjadi pengurangan," kata Darto dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).

Berdasarkan pemantauan melalui sistem Smart Waste Management (SWM), aktivitas pengangkutan dan pengolahan telah berlangsung di berbagai titik.

"Pengangkutan sudah berjalan, pengolahan juga sudah berjalan. Sore ini diproyeksikan akan ada pengurangan yang signifikan di beberapa titik," ujarnya.

Meski demikian, Darto mengakui masih terdapat sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang mengalami penumpukan.

Hal ini dipengaruhi oleh adanya 'tabungan' sampah dari hari-hari sebelumnya serta keterbatasan kuota pengangkutan harian.

Beberapa TPS yang menjadi perhatian di antaranya berada di kawasan Ciwastra, Cijambe, dan Jalan Indramayu.

Pengangkutan sampah Bandung ke TPA Sarimukti kembali normal. Penumpukan di sejumlah TPS mulai berkurang, meski masih ada sisa dari hari sebelumnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sampah  TPA  TPA Sarimukti  TPA Sarimukti Bandung  penumpukan sampah 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp