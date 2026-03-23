Pengangkutan ke TPA Sarimukti Kembali Normal, Penumpukan Sampah Mulai Berkurang

jpnn.com, BANDUNG - Pengangkutan sampah Kota Bandung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, dipastikan sudah kembali normal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Badung Darto mengatakan, kondisi penumpukan yang sempat terjadi telah diprediksi sebelumnya, mengingat adanya pembatasan pengangkutan dalam beberapa waktu terakhir.

"Hari ini baru mulai ada pengangkutan kembali. Jadi kalau pagi hari terlihat penuh, sore ini sudah mulai berangsur terjadi pengurangan," kata Darto dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).

Berdasarkan pemantauan melalui sistem Smart Waste Management (SWM), aktivitas pengangkutan dan pengolahan telah berlangsung di berbagai titik.

"Pengangkutan sudah berjalan, pengolahan juga sudah berjalan. Sore ini diproyeksikan akan ada pengurangan yang signifikan di beberapa titik," ujarnya.

Meski demikian, Darto mengakui masih terdapat sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang mengalami penumpukan.

Hal ini dipengaruhi oleh adanya 'tabungan' sampah dari hari-hari sebelumnya serta keterbatasan kuota pengangkutan harian.

Beberapa TPS yang menjadi perhatian di antaranya berada di kawasan Ciwastra, Cijambe, dan Jalan Indramayu.