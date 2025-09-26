Penganiaya Karyawannya Ditahan, Zaskia Adya Mecca Berkomentar Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca mengabarkan bahwa pelaku penganiayaan terhadap karyawannya, Faisal sudah terungkap.

Menurutnya, pelaku bahkan telah ditahan oleh pihak kepolisian.l untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Tadi malam semua titik sudah terang dan jelas. Pelimpahan kasus sudah diberikan ke pihak terkait dan lebih tepat. Tersangka katanya sudah langsung ditahan untuk BAP, kerabatnya sudah menghubungi kami untuk meminta maaf, silaturahmi dan akan kooperatif untuk semua berjalan sesuai hukum yang berlaku," ungkap Zaskia Adya Mecca melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (25/9).

Istri Hanung Bramantyo itu menjelaskan, karyawannya yakni Faisal sempat khawatir untuk melanjutkan proses hukum.

Atas dasar itu, Zaskia Adya Mecca menegaskan akan tetap mendampingi karena memperjuangkan mana yang baik dan benar.

"Insyaallah akan ada hikmah besar untuk pelaku supaya bisa mengontrol emosi dan ego kedepannya. Jangan khawatir kalau tidak salah. Tidak ada orang kecil juga orang besar. Semua sama," beber perempuan berusia 38 tahun itu.

Zaskia Adya Mecca lantas menyampaikan terima kasih kepada penyidik yang sudah menangani kasus tersebut dengan cepat.

Dia berharap penanganan kasus yang dialami karyawannya bisa transparan sampai akhir keputusan nanti.