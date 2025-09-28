Penganiaya Karyawannya Ditahan, Zaskia Adya Mecca Dihubungi 2 Atasan Pelaku

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca mengungkap kabar terbaru penanganan kasus penganiayaan terhadap karyawannya, Faisal.

Dia mengaku sudah dihubungi oleh dua atasan pelaku yang merupakan oknum anggota TNI.

"Sudah 2 atasan tersangka N, (seorang TNI yang melakukan pemukulan kepada Faisal bersama Kala) menghubungi kami sebagai bentuk minta maaf, ingin bersilaturahmi juga memastikan proses hukum akan dikawal dan berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Zaskia Adya Mecca melalui akun miliknya di Instagram, Sabtu (27/9).

"Alhamdulillah tidak ada permintaan sekadar damai dan stop di situ saja, tetapi mereka berjanji akan memberikan hukuman juga sanksi sesuai undang-undang," sambung istri Hanung Bramantyo itu.

Zaskia Adya Mecca mengatakan pelaku yang berinisial N kini ditahan di Pomdam Jaya.

Selain itu, oknum tersebut sudah diserahkan dari satuan Polisi Militer.

"Jujur melihat semua aku justru merasa prihatin, ketika mengetahui ada beberapa kasus serupa sebelum ini, dan para komandan sampai jendral yang harus turun mengucapkan permintaan maaf atas sikap anggotanya ke masyarakat," beber perempuan berusia 38 tahun itu.

Atas dasar itu, Zaskia Adya Mecca berharap kasus yang dialami menjadi pelajaran bagi aparat lainnya.