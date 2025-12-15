Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Penganiayaan Prada Lucky, Lettu Inf Ahmad Faisal Divonis 8 Tahun Penjara dan Dipecat

Kamis, 01 Januari 2026 – 02:02 WIB
Penganiayaan Prada Lucky, Lettu Inf Ahmad Faisal Divonis 8 Tahun Penjara dan Dipecat - JPNN.COM
Sidang lanjutan kasus Prada Lucky dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 40-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan terdakwa Danki A Yonif TP 834/WM Lettu Inf Ahmad Faisal di Pengadilan Militer III-15 Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (31/12/2025) petang. ANTARA/Anwar Maga

jpnn.com - Komandan Kompi (Danki) A Yonif TP 834/WM Lettu Inf Ahmad Faisal, terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Lucky Namo, divonis 8 tahun penjara.

Selain itu, Lettu Inf Ahmad Faisal juga dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Darat (AD).

Penganiayaan Prada Lucky, Lettu Inf Ahmad Faisal Divonis 8 Tahun Penjara dan DipecatPrada Lucky Namo anggota TNI yang meninggal akibat diduga dianiaya oleh seniornya.ANTARA/Kornelis Kaha

Baca Juga:

Vonis itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Mayor Chk Subiyanto pada sidang lanjutan kasus kematian Prada Lucky dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 40-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan terdakwa Danki A Yonif TP 834/WM Lettu Inf Ahmad Faisal di Pengadilan Militer III-15 Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu petang (31/12/2025).

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya dan menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama," kata Mayor Chk Subiyanto.

Majelis hakim dalam amar putusannya memidanakan terdakwa Lettu Faisal dalam pidana pokok penjara selama 8 tahun dikurangi masa tahanan sementara dan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Baca Juga:

Majelis hakim juga membebankan terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Prada Lucky Namo sebesar Rp 561 juta.

Majelis hakim merujuk pada Ayat 1 Juncto Ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang penganiayaan oleh militer terhadap bawahan.

Danki) A Yonif TP 834/WM Lettu Inf Ahmad Faisal divonis 8 tahun penjara dan dipecat dari TNI AD atas penganiayaan yang menewaskan Prada Lucky Namo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prada Lucky  Prada Lucky Namo  Lettu Inf Ahmad Faisal  penganiayaan  Dipecat   TNI AD  restitusi 
BERITA PRADA LUCKY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp