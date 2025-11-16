Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Penganiayaan Warga Bandung, Dipalak Rp 200 Ribu Saat Tunggu Ojol

Minggu, 16 November 2025 – 00:00 WIB
Penganiayaan Warga Bandung, Dipalak Rp 200 Ribu Saat Tunggu Ojol - JPNN.COM
Penganiayaan. Ilustrator: JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Nasib malang dialami pria berinisial R (43 tahun).

Saat tengah menunggu pesanan ojek online (ojol) di Jalan Supratman, Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, R dipalak dan dianiaya oleh dua orang tak dikenal.

Insiden itu terjadi pada Jumat (14/11/2025) malam, sekitar pukul 23.00 WIB. Kala itu R baru saja turun dari mobil travel.

Baca Juga:

Saat tengah memesan jasa ojol lewat aplikasi ponselnya untuk pulang ke rumah, dua orang tak dikenal menghampiri R. Mereka datang berboncengan menaiki motor Beat hitam dan lantas meminta uang kepada korban.

“Itu dia pulang. (Turun) dari travel, terus disamperin sama orang enggak dikenal, diminta duit, dipalak,” kata Kapolsek Cibeunying Kaler Kompol Rizal Jatnika saat dikonfirmasi, Sabtu (15/11).

Mendapat perlakuan itu, korban sempat menolak. Namun, kedua pelaku justru memukuli korban dengan tangan kosong hingga mengalami luka.

Baca Juga:

Kedua terduga pelaku kemudian mengambil barang berharga milik R, berupa uang senilai Rp 200 ribu dan satu unit ponsel.

“Kerugiannya Rp 200 ribu, ponsel juga merek Vivo. Awalnya diminta aja buat rokok, Rp 10 ribu-Rp 20 ribu. Cuma mungkin melawan jadi diambil,” jelasnya. 

Pria di Bandung dipalak dan dianiaya saat pesan ojek online (ojol). Polisi selidiki kasus ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung  penganiayaan  Ojol  ojek online 
BERITA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp