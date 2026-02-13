Close Banner Apps JPNN.com
Pengaruh Jokowi Mulai Hilang, Sukarelawan Bakal Pindah Dukung Prabowo

Jumat, 13 Februari 2026 – 21:50 WIB
Presiden ketujuh Jokowi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai pengaruh sosok Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak diperhitungkan oleh partai besar untuk Pilpres 2029.

Penilaian itu didasarkan pada partai-partai besar yang telah menyatakan dukungan mereka untuk Prabowo memimpin dua periode, tetapi tidak diikuti sokongan untuk Gibran sebagai wakil presiden.

Efriza menyebut pengaruh Jokowi mulai turun akibat dugaan ijazah palsu dan kasus korupsi yang menyeret nama-nama menteri yang membelit Prsiden ke-7 RI itu.

Baca Juga:

"Partai politik juga cenderung berhitung rasional saat ini Gibran tidak berpartai, punya catatan 'cacat etik'," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (13/2).

Menurut Efriza,  tentu saja saat ini partai-partai politik tidak ingin mengunci opsi Gibran sebagai pasangan Prabowo terlalu dini, terutama untuk posisi cawapres yang sangat kompetitif.

Dia menjelaskan hal itu mencerminkan dinamika manuver kepentingan antarpartai lebih diunggulkan ketimbang menuruti satu figur Jokowi yang saat ini sedang memperoleh citra negatif.

Baca Juga:

"Jika Prabowo memutuskan mengganti pasangan cawapres di 2029, dampaknya terhadap loyalitas dan soliditas sukarelawan justru makin menguat," tuturnya.

Efriza pun meyakini saat ini sukarelawan Jokowi dan Gibran juga pindah patron kepada Prabowo yang diyakini memiliki  kemungkinan menangnya tinggi.

Peneliti senior Citra Institute, Efriza menyatakan pengaruh sosok Joko Widodo sudah tidak diperhitungkan oleh partai besar untuk Pilpres 2029.

TAGS   Jokowi  Gibran Rakabuming Raka  Pilpres 2029  PSI  Partai Gurem 
