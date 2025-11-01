Pengedar Narkoba di Ogan Ilir Diringkus, Sebegini Barang Buktinya

jpnn.com, OGAN ILIR - Satu dari dua pengedar narkotika di wilayah Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir diringkus, Selasa (28/10) sekitar pukul 19.45 WIB.

Pelaku yang diamankan berinisial SF (24), warga setempat. Dari tangan tersangka petugas mengamankan enam paket jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,38 gram.

Sementara itu, seorang pelaku lainnya berinisial HD (24) berhasil melarikan diri saat penggerebekan dan kini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasat Resnarkoba Polres Ogan Ilir Iptu A. Surya Atmaja menjelaskan bahwa pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan adanya aktivitas transaksi narkotika di sekitar Tanjung Raja Utara.

“Begitu menerima laporan dari masyarakat, tim Unit II langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi. Satu pelaku kami amankan bersama barang bukti, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran,” jelas Surya, Sabtu (1/11).

Dari hasil pemeriksaan, tersangka SF mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya bersama HD.

Baca Juga: Onad Ditangkap Polda Metro Jaya Terkait Kasus Narkoba

"Petugas juga mengamankan barang bukti berupa enam paket sabu-sabu, satu sekop plastik terbuat dari pipet, satu unit handphone Samsung warna silver, serta satu unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna hitam tanpa nopol," kata Surya.

Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sangkaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dengan ancamannya mencapai 20 tahun penjara.