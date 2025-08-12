Pengedar Narkoba Diringkus Saat Duduk di Halaman Rumah, Polisi Sita Sabu-Sabu hingga Ekstasi

jpnn.com - PALEMBANG - Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim menangkap seorang pengedar narkoba, YK (40) di Dusun V, Desa Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap saat tengah berada di halaman rumahnya di Dusun V, pada Kamis (7/8) sore.

Kasat Narkoba Polres Muara Enim Iptu Achmad Yurico Aguslim mengatakan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang mengaku resah atas maraknya transaksi narkoba di wilayah tersebut.

"Saat diamankan, pelaku tengah duduk di halaman rumahnya. Petugas kemudian melakukan penggeledahan badan, pakaian, serta area sekitar yang berada dalam penguasaannya (pelaku)," kata Achmad, Selasa (12/8).

Dari penggeledahan itu, petugas menemukan lima paket sabu-sabu dengan berat bruto 4,21 gram, 10 butir pil ekstasi bertuliskan RR warna kuning dengan berat bruto 4,00 gram. Lalu, perlengkapan lain, seperti timbangan digital, skop plastik, plastik klip bening, dan sebuah ponsel yang diduga digunakan untuk transaksi.

Selain itu, petugas juga mengamankan sebuah kaleng rokok merek Surya sebagai wadah penyimpanan. "Seluruh barang bukti telah disita untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Labfor Polda Sumsel," ungkap Achmad.

Saat ini, tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Muara Enim untuk kepentingan penyidikan. "Petugas masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat," kata Achmad.

YK dijerat Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara, denda minimal Rp 1 miliar maksimal Rp 10 miliar.

Achmad menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari peran aktif warga. "Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi memutus mata rantai peredaran narkotika,” ungkapnya.