Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Pengedar Narkoba Ditangkap, Polres Dumai Sita 20 Paket Sabu-Sabu Seberat 1,6 Kg

Selasa, 03 Februari 2026 – 18:00 WIB
Pengedar Narkoba Ditangkap, Polres Dumai Sita 20 Paket Sabu-Sabu Seberat 1,6 Kg - JPNN.COM
Polres Dumai merilis pengungkapan narkotika seberat 1,6 kilogram. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, DUMAI - Polres Dumai mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan total barang bukti seberat lebih kurang 1.632 gram.

Wakapolres Dumai Kompol Rahmat Syah menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Dumai Selatan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satresnarkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan intensif.

Baca Juga:

“Pada Jumat, 30 Januari 2026 sekitar pukul 19.30 WIB, tim mengamankan seorang pria berinisial NA saat mengendarai sepeda motor di lokasi yang dicurigai,” ujar Rahmat Syah Selasa (3/2).

Dari hasil penggeledahan awal, petugas menemukan satu paket sabu-sabu yang disimpan di saku celana tersangka.

Pengembangan kemudian dilakukan ke rumah orang tua tersangka, di mana petugas kembali menemukan dua paket sabu-sabu dalam tas selempang.

Baca Juga:

Penggeledahan berlanjut ke kamar tengah rumah tersebut dan polisi menemukan 16 paket sabu-sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna oranye dan sebuah kotak hitam di atas lemari kamar.

Tersangka juga mengakui masih menyimpan satu paket sabu lainnya di dalam jok sepeda motor yang berada di wilayah Kecamatan Dumai Timur.

Tim Polres Dumai mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan total barang bukti seberat ±1.632 gram. Begini kasusnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   narkoba  Pengedar Narkoba  Dumai  polres dumai  sabu-sabu 
BERITA NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp