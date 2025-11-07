Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pengedar Narkoba, Oknum ASN di Tangerang Ini Bakal Dipecat

Jumat, 07 November 2025 – 02:45 WIB
Pengedar Narkoba, Oknum ASN di Tangerang Ini Bakal Dipecat - JPNN.COM
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada menunjukan tersangka oknum ASN yang terlibat dalam kasus peredaran narkotika. (ANTARA/Azmi Samsul M)

jpnn.com - Seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten, bernama Akmal Hadi (44) yang terjerat kasus kepemilikan dan pengedaran narkoba jenis ganja segera dilakukan proses pemecatan.

"Untuk kasusnya saya baru mengetahui beritanya. Ini baru kami mau melaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang untuk bersurat," kata Camat Legok M. Yusuf Fachroji saat dikonfirmasi di Tangerang, Kamis (6/11/2025).

Dia menyebut oknum ASN yang kini tengah terjerat kasus hukum tersebut masih dalam proses pengajuan untuk dilakukan pemecatan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Tangerang.

Baca Juga:

"Ya, nanti kami laporkan terlebih dahulu terkait dengan kepegawaiannya. Kami akan laporkan dulu sebatas dengan sesuai dengan kapasitas kami," ujarnya.

Sebelum diketahui terlibat dalam kasus peredaran narkoba, oknum ASN ini sudah tidak masuk kerja selama kurun waktu seminggu lebih.

Oleh karena itu, BKPSDM melayangkan surat pemanggilan sebagai upaya klarifikasi kepada yang bersangkutan.

Baca Juga:

"Kemungkinan, itu dia tidak masuk kerja sudah terlibat (hukum). Sudah berurusan dengan pihak kepolisian sehingga dia tidak bisa masuk ke kantor," tuturnya.

Yusuf mengungkapkan, status oknum ASN yang berdinas di pemerintahan Kecamatan Legok ini bertugas sebagai staf pada Bidang Umum dan Kepegawaian.

Oknum ASN Pemkab Tangerang yang jadi pengedar narkoba lintas provinsi ini bakal dipecat sebagai PNS. Kasusnya berat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ASN  PNS  Pengedar Narkoba  Pemkab Tangerang  Ganja  narkoba 
BERITA ASN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp