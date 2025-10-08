Pengeluaran Rp 250 Juta per Bulan, Vicky Prasetyo: Anaknya Banyak
Rabu, 08 Oktober 2025 – 10:10 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vicky Prasetyo mengatakan dirinya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 250 juta dalam sebulan.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.
Vicky Prasetyo mengaku uang ratusan juta tersebut digunakan untuk biaya kebutuhan anak-anak.
"Anaknya kan banyak," kata Vicky Prasetyo.
Vokalis Kudeta itu memang diketahui memiliki banyak buah hati.
Adapun Vicky Prasetyo pernah beberapa kali menikah meski berujung perceraian.
"Anak 7 dari 4 ibu," ucap mantan suami Kalina Ocktaranny itu.
Tidak hanya untuk kebutuhan anak, Vicky Prasetyo menyebut uang Rp 250 juta per bulan sebagian digunakan untuk menggaji karyawan.