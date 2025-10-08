Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pengeluaran Rp 250 Juta per Bulan, Vicky Prasetyo: Anaknya Banyak

Rabu, 08 Oktober 2025 – 10:10 WIB
Vicky Prasetyo. Foto: Instagram/vickyprasetyo777

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vicky Prasetyo mengatakan dirinya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 250 juta dalam sebulan.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

Vicky Prasetyo mengaku uang ratusan juta tersebut digunakan untuk biaya kebutuhan anak-anak.

"Anaknya kan banyak," kata Vicky Prasetyo.

Vokalis Kudeta itu memang diketahui memiliki banyak buah hati.

Adapun Vicky Prasetyo pernah beberapa kali menikah meski berujung perceraian.

"Anak 7 dari 4 ibu," ucap mantan suami Kalina Ocktaranny itu.

Tidak hanya untuk kebutuhan anak, Vicky Prasetyo menyebut uang Rp 250 juta per bulan sebagian digunakan untuk menggaji karyawan.

Tidak hanya untuk kebutuhan anak, Vicky Prasetyo menyebut uang Rp 250 juta per bulan sebagian digunakan untuk menggaji karyawan.

