JPNN.com - Nasional - Hukum

Pengembalian Rp 13,25 T Membuka Mata tentang Sitaan Kejahatan

Selasa, 28 Oktober 2025 – 15:48 WIB
Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyimak penjelasan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai tumpukan uang Rp 13,2 triliun dari pengganti kerugian keuangan negara hasil penegakan hukum perkara korupsi ekspor CPO. Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden (Setpres).

jpnn.com, JAKARTA - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, melihat, ekspose penyerahan uang korupsi CPO kepada negara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa menjadi momentum untuk perbaikan sistem administrasi.

“Itu yang dikemukan terang-terangan. Itu bagus. Untuk mengingatkan semua orang bahwa berpuluh-puluh tahun banyak itu sitaan baik berupa uang maupun harta bergerak atau tidak bergerak. Bukan hanya kejaksaan, tapi juga polri, imigrasi. Kayak misalnya ada kapal yang disita karena melanggar, itu kemana?” ungkap Jimly.

Mantan anggota DPD RI ini menjelaskan, sistem administrasi pengeakkan hukum harus dibenahi.

"Ini bukan hanya satu kasus, semuanya,” tegas dia.

Dijelaskannya, aparat penegak hukum di semua daerah dan jangka waktu yang lama, telah melakukan berbagai penyitaan barang-barang yang melanggar ketentuan hukum.

“Mobil disita, impor barang yang tidak sesuai ketentuan, termasuk narkoba disita. Itu pada ke mana?” ungkap dia.

Pengembalian kerugian negara dari korupsi CPO Rp 13,25 triliun, menurut Jimly, menjadi momentum untuk melakukan reformasi pemerintahan dalam melakukan modernisasi pelayanan.

Kualitas administrasi di semua sektor harus diperbaiki.

Pengembalian kerugian negara dari korupsi CPO Rp 13,25 triliun, menurut Jimly, menjadi momentum untuk melakukan reformasi

