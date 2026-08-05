Pengembangan OTT terhadap Mulyono, KPK Terbitkan 3 Sprindik

Rabu, 05 Agustus 2026 – 04:41 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo.

KPK telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) terkait pengembangan kasus tersebut.

“Ada tiga sprindik dari tertangkap tangannya Kepala KPP Madya Banjarmasin,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/8).

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Taufik menjelaskan tiga sprindik tersebut, yakni:

1. Penyidikan terhadap terduga pemberi suap kepada penyelenggara negara

2. Penyidikan terhadap penyelenggara negara yang diduga menerima uang dari pihak swasta yang belum terjerat kasus tersebut

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3. Penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Walaupun demikian, dia mengatakan tiga penyidikan tersebut menggunakan sprindik umum sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan KPK.