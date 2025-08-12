Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pengemudi Mobil Listrik Penabrak PPSU di Jaksel Ditangkap

Selasa, 12 Agustus 2025 – 04:50 WIB
Pengemudi Mobil Listrik Penabrak PPSU di Jaksel Ditangkap - JPNN.COM
Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu ditabrak mobil listrik dengan pengemudi inisial BE (33) di Jalan Tanjung Barat arah Depok, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (11/8/2025). ANTARA/HO-Polsek Pasar Minggu

jpnn.com, JAKARTA - Petugas Polsek Pasar Minggu mengamankan pengemudi mobil listrik yang menabrak dua petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pelaku berinisial BE (33) diperiksa di Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan.

"Menangkap terduga pelaku laka lantas atas nama BE," kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela kepada wartawan, Senin.

Baca Juga:

Anggiat mengatakan kedua korbannya bernama Ibrahim dan Lucky, kini dirawat di Rumah Sakit (RS) Tarakan.

Sedangkan pemeriksaan terhadap sang sopir masih dilakukan.

"Betul (penyelidikan kasus kecelakaan tetap bergulir)," ucapnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, dua orang petugas PPSU Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bernama Ibrahim dan Lucky mengalami luka setelah ditabrak mobil listrik dengan pengemudi inisial BE (33) di Jalan Tanjung Barat arah Depok, Jagakarsa, pada Senin pagi pukul 10.00 WIB.

Awalnya kedua petugas petugas PPSU Kelurahan Pejaten Timur tersebut saat itu hendak mengisi bahan bakar kendaraan operasional dinas (KDO) berupa gerobak motor ke wilayah Lenteng Agung, Jagakarsa.

Polisi mengamankan pengemudi mobil listrik yang menabrak dua petugas PPSU di Jaksel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mobil listrik  Ppsu  Jaksel  kendaraan listrik 
BERITA MOBIL LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp