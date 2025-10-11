Pengemudi Ojol Ditemukan Tak Bernyawa dalam Kamar Rumah di Kemanggisan Jakbar

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria pengemudi ojek online bernama Ibad, 63, ditemukan tewas dalam sebuah kamar pada salah satu rumah di RT 04 RW 04 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), Sabtu.

Ketua Rukun Tetangga 04, Jamil, di Jakarta, menyebut bahwa awalnya warga sekitar curiga dengan adanya bau menyengat dari lokasi di sekitar rumah itu.

"Sekitar pukul 09.30 WIB, ada warga (keluarga korban) yang datang ke rumah melaporkan ada bau di rumahnya. Ketika didatangi, sudah ada mayat," kata Jamil.

Baca Juga: Wapres Gibran Ajak Ratusan Pengemudi Ojol Batam Makan Siang Bersama

Menurut Jamil, warga sekitar masih melihatnya hingga Kamis (9/10).

"Saya terakhir lihat malam Rabu (8/10) di depan masjid. Kalau warga, masih lihat Kamis (9/10)," kata Jamil.

Jamal menerangkan, berdasarkan keterangan polisi di lokasi, tidak ada tanda kekerasan pada tubuh Ibad.

Baca Juga: Polri Pastikan Kasus Rantis Brimob Lindas Pengemudi Ojol Lanjut ke Pidana

Ia pun menyimpulkan bahwa Ibad meregang nyawa karena sakit.

"Kayaknya enggak (tanda kekerasan), tapi karena sakit. Ada bercak darah karena pembuluh darahnya pecah. Namun, menurut polisi di TKP, tak ada tanda-tanda kekerasan," kata Jamil.