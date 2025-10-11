Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pengemudi Ojol Ditemukan Tak Bernyawa dalam Kamar Rumah di Kemanggisan Jakbar

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 22:27 WIB
Ilustrasi TKP penemuan mayat. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria pengemudi ojek online bernama Ibad, 63, ditemukan tewas dalam sebuah kamar pada salah satu rumah di RT 04 RW 04 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), Sabtu.

Ketua Rukun Tetangga 04, Jamil, di Jakarta, menyebut bahwa awalnya warga sekitar curiga dengan adanya bau menyengat dari lokasi di sekitar rumah itu.

"Sekitar pukul 09.30 WIB, ada warga (keluarga korban) yang datang ke rumah melaporkan ada bau di rumahnya. Ketika didatangi, sudah ada mayat," kata Jamil.

Menurut Jamil, warga sekitar masih melihatnya hingga Kamis (9/10).

"Saya terakhir lihat malam Rabu (8/10) di depan masjid. Kalau warga, masih lihat Kamis (9/10)," kata Jamil.

Jamal menerangkan, berdasarkan keterangan polisi di lokasi, tidak ada tanda kekerasan pada tubuh Ibad.

Ia pun menyimpulkan bahwa Ibad meregang nyawa karena sakit.

"Kayaknya enggak (tanda kekerasan), tapi karena sakit. Ada bercak darah karena pembuluh darahnya pecah. Namun, menurut polisi di TKP,  tak ada tanda-tanda kekerasan," kata Jamil.

