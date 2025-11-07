Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pengemudi Ojol Puji Layanan SPBU Pertamina yang Makin Nyaman

Jumat, 07 November 2025 – 19:14 WIB
Pengemudi Ojol Puji Layanan SPBU Pertamina yang Makin Nyaman - JPNN.COM
SPBU Pertamina. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, meninjau dua SPBU di wilayah Yogyakarta yakni SPBU 44.552.11 Kyai Mojo dan SPBU 44.552.07 Ambarketawang, pada Kamis (6/11).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas BBM, kesiapan fasilitas, dan mendengarkan langsung pengalaman konsumen, termasuk para pengemudi ojek online yang menjadi pelanggan rutin SPBU Pertamina.

Mars Ega menyampaikan masukan dari pelanggan langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam upaya perusahaan menjaga mutu produk dan pelayanan.

Baca Juga:

“Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat, terutama para pengemudi ojek online yang setiap hari menggunakan produk kami. Mereka adalah pengguna aktif yang merasakan langsung performa bahan bakar dan pelayanan di SPBU. Karena itu, kami terus memastikan kualitas tetap terjaga dan standar pelayanan semakin baik di seluruh jaringan,” ujar Mars Ega.

Kegiatan ini menjadi bagian rutin yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga dengan melakukan pengecekkan harian yang dilakukan pihak SPBU dan Tim Service Quality (Serv-Q) sebagai wujud konsistensi perusahaan dalam menjaga mutu layanan dan kenyamanan pelanggan.

Ibet, pengemudi ojek online yang berdomisili di Yogyakarta yang ditemui di SPBU 44.552.07 Ambarketawang mengaku menggunakan produk Pertalite setiap hari untuk menunjang aktivitasnya.

Baca Juga:

“Saya setiap hari narik dari pagi sampai malam. Selama ini kendaraan saya lancar terus, irit, dan nggak pernah bermasalah,” ungkap Ibet.

Sementara itu, Joko Priyanto, pengemudi ojol yang sehari-hari biasa mengantar makanan, juga menilai pelayanan di SPBU sangat memuaskan.

Keterjaminan dan keandalan pasokan BBM serta pelayanan di SPBU menjadi hal penting bagi para pengemudi ojek online (ojol).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  SPBU  SPBU Pertamina  Ojol  Pertamina Patra Niaga  
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp