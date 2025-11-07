Pengemudi Ojol Puji Layanan SPBU Pertamina yang Makin Nyaman

jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, meninjau dua SPBU di wilayah Yogyakarta yakni SPBU 44.552.11 Kyai Mojo dan SPBU 44.552.07 Ambarketawang, pada Kamis (6/11).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas BBM, kesiapan fasilitas, dan mendengarkan langsung pengalaman konsumen, termasuk para pengemudi ojek online yang menjadi pelanggan rutin SPBU Pertamina.

Mars Ega menyampaikan masukan dari pelanggan langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam upaya perusahaan menjaga mutu produk dan pelayanan.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat, terutama para pengemudi ojek online yang setiap hari menggunakan produk kami. Mereka adalah pengguna aktif yang merasakan langsung performa bahan bakar dan pelayanan di SPBU. Karena itu, kami terus memastikan kualitas tetap terjaga dan standar pelayanan semakin baik di seluruh jaringan,” ujar Mars Ega.

Kegiatan ini menjadi bagian rutin yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga dengan melakukan pengecekkan harian yang dilakukan pihak SPBU dan Tim Service Quality (Serv-Q) sebagai wujud konsistensi perusahaan dalam menjaga mutu layanan dan kenyamanan pelanggan.

Ibet, pengemudi ojek online yang berdomisili di Yogyakarta yang ditemui di SPBU 44.552.07 Ambarketawang mengaku menggunakan produk Pertalite setiap hari untuk menunjang aktivitasnya.

“Saya setiap hari narik dari pagi sampai malam. Selama ini kendaraan saya lancar terus, irit, dan nggak pernah bermasalah,” ungkap Ibet.

Sementara itu, Joko Priyanto, pengemudi ojol yang sehari-hari biasa mengantar makanan, juga menilai pelayanan di SPBU sangat memuaskan.