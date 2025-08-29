Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis, 7 Brimob Langsung Digarap Propam

Jumat, 29 Agustus 2025 – 06:00 WIB
Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis, 7 Brimob Langsung Digarap Propam
Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Divisi Propam Polri bergerak cepat merespons insiden seorang pengemudi ojol tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob ketika aksi demo berlangsung.

Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Abdul Karim memastikan penanganan kasus yang menghebohkan publik itu dilakukan secara transparan.

"Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan transparan," katanya saat memberi keterangan kepada media di Jakarta, Jumat.

Mantan Kapolda Banten itu mengatakan bahwa penanganan kasus tersebut juga dilakukan bukan hanya dari Propam Mabes Polri, tetapi bersama dengan Korps Brimob, mengingat pelaku penabrakan merupakan anggota Brimob.

Selain pihak internal Polri, penanganan kasus tersebut juga dikoordinasikan dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Hal ini dilakukan untuk memastikan penanganan kasus agar transparan.

"Kami juga sudah koordinasi dengan pihak Kompolnas untuk bisa melibatkan diri dan pengawasan, dalam beberapa proses pemeriksaan tersebut," ujarnya.

Dengan adanya keterlibatan pihak eksternal, kata dia, diharapkan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara transparan dan objektif.

Dia juga mengatakan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh anggota Satuan Brigadir Mobile (Satbrimob) Polda Metro Jaya terkait insiden rantis yang menabrak dan melindas seorang pengemudi ojol.

Divisi Propam Polri memeriksa tujuh Brimob terkait insiden kematian pengemudi ojol gegara dilindas rantis.

Sumber Antara

