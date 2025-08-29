Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Grab Merespons Begini

Jumat, 29 Agustus 2025 – 09:27 WIB
Ilustrasi, logo Grab. Foto: Grab

jpnn.com, JAKARTA - Grab Indonesia buka suara atas kejadian yang menawaskan pengemudi ojek online (Ojol) yang tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) Brimob di Pejomponhan pada Kamis (28/8).

Chief of Public Affairs, Grab Indonesia, Tirza R. Munusamy mengaku prihatin atas insiden yang menimpa pengemudi ojol itu.

Menurut dia saat ini sedang fokus memberikan dukungan sepenuhnya bagi para pengemudi ojol yang terkena dampak.

“Bagi kami, setiap mitra adalah bagian penting dari keluarga besar ojol. Kami paham, tidak ada angka yang bisa mengimbangi musibah," kata Tirza dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/8).

Tirza menegaskan Grab akan memberikan bantuan dalam bentuk santunan kepada keluarga dari mitra pengemudi yang menjadi korban.

"Kami akan memberi bantuan konkret dalam bentuk dukungan penuh dan santunan kepada keluarga dari korban, baik Mitra Grab yang sedang dirawat (rekan Moh Umar Amarudin), maupun Mitra ojol terdaftar di Grab yang meninggal dunia (rekan Affan Kurniawan),” ujar Tirza.

Dia mendoakan agar keluarga korban yang terdampak diberikan kekuatan dan ketenangan.

Selain itu, Dia juga mengajak seluruh mitra agar menjaga empati serta suasana tetap kondusif demi keselamatan bersama.

