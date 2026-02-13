Pengendali Emiten BAIK, PT ABS Gandeng Atta Halilintar Kembangkan Bisnis Kuliner

jpnn.com, JAKARTA - Pengendali emiten PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK), PT Anak Baik Sejahtera atau Anak Baik Corp, menggandeng Atta Halilintar untuk mengembangkan bisnis food and beverage (FnB).

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran restoran bertajuk Lamak Rasa yang mengusung konsep kuliner Nusantara dengan sentuhan modern.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi usaha BAIK di sektor FnB sekaligus penguatan rantai pasok (supply chain).

Manajemen menilai kehadiran Lamak Rasa memiliki potensi pertumbuhan yang besar seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner lokal berkualitas.

Melalui lini usaha baru tersebut, BAIK tidak hanya berfokus pada operasional restoran, tetapi juga memperluas distribusi dan penyediaan bahan baku ke jaringan usaha yang dikembangkan.

Strategi ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan.

Perwakilan manajemen Anak Baik Corp menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Atta Halilintar merupakan bagian dari penguatan portofolio bisnis, khususnya dalam pengelolaan supply chain dan manajemen FnB secara nasional.

“Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat brand Lamak Rasa sekaligus mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang untuk PT Anak Baik Sejahtera dan PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK),” ujar perwakilan manajemen.