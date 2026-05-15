Riau

Pengendara Bawah Umur Tewas Terlindas Dump Truck di Pekanbaru

Jumat, 15 Mei 2026 – 13:23 WIB
Petugas Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan olah TKP. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Sri Palas, dekat Kantor Camat Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Barat, Pekanbaru, Kamis (14/5/2026).

Seorang pelajar perempuan berusia 13 tahun meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan terlindas dump truck.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Satrio mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat BM 4668 ABV dan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9872 NU.

“Korban bernama Cilvy mengendarai sepeda motor masih anak di bawah umur. Dia meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan truck di Jalan Sri Palas,” kata Satrio Jumat (15/5).

Korban bernama Cilvy Septiliandi (13), ia mengendarai sepeda motor bersama rekannya Azizah Kanzah (12) mengalami luka ringan pada bagian bahu dan dilarikan ke RS Awal Bros A. Yani Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan medis.

Satrio menjelaskan kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban bergerak dari arah utara menuju selatan di Jalan Sri Palas.

“Sesampainya di dekat Kantor Camat Rumbai Barat, korban berusaha mendahului dump truck yang melaju searah di depannya,” jelas Satrio.

Saat melewati permukaan jalan yang berpasir, sepeda motor kehilangan keseimbangan hingga terjatuh ke sisi kanan.

