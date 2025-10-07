Pengendara di Kramat Jati Dikeroyok Sekelompok Orang Diduga Anggota Ormas

jpnn.com, JAKARTA - Rifai, 38, warga Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang yang diduga oknum organisasi masyarakat (ormas) pada Sabtu (4/10) malam.

Peristiwa itu bermula saat Rifai melintas di Jalan Raya Tengah dan melihat seorang pengendara motor yang berhenti di tengah jalan sambil bermain ponsel.

"Berhenti main handphone, pokoknya di tengah-tengah jalan aja motor, terus arus sebelah kanan lumayan ramai, saya klakson saja, terus saya tinggal gitu saja," kata Rifai saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Namun, pengendara tersebut diduga tersinggung karena diklakson, dan kemudian mengejar Rifai serta memarahinya.

"Terus dia bilang 'ngapain lu klakson, klakson,' saya jelasin saya mau lewat, masalahnya di mana, dia malah bilang 'kok nantangin sih, gua anak ormas ini'," jelas Rifai.

Tak lama, pelaku mengadang motor Rifai hingga sehingga ia terpaksa berhenti. Saat itu, pelaku yang diduga dalam pengaruh alkohol itu sempat mencoba memukul Rifai, tetapi pukulannya meleset.

"Dia mau nampol saya tapi meleset, cuma kena pelipis. Eh, malah dia teriak-teriak 'lu mau nampol gua ya'. Warga udah mulai nontonin saya adu mulut, saya mencium pelaku aroma alkohol," ungkap Rifai.

Ketegangan meningkat ketika pelaku menarik rambut Rifai dan menyeretnya. Rifai sempat melawan, tetapi pelaku memanggil beberapa temannya yang disebut-sebut berasal dari ormas yang sama.