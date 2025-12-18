Close Banner Apps JPNN.com
Pengendara Motor Oleng di Kiaracondong, Ketabrak dan Terlindas Truk, Sangat Kritis

Kamis, 18 Desember 2025 – 16:38 WIB
Ilustrasi Polrestabes Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Kiaracondong, Kota Bandung pada Kamis (18/12).

Insiden tersebut menyebabkan korban luka berat dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan korban merupakan seorang pria melaju dari arah barat menuju timur melalui jalur lambat.

“Sesampainya di lokasi kejadian, pengendara diduga kehilangan kendali hingga terjatuh. Pada waktu bersamaan, sebuah kendaraan pengangkut air melintas di jalur tersebut,” kata Fiekry.

Sebagian tubuh korban terlindas ban belakang kendaraan tersebut.

Korban mengalami cedera serius dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Islam untuk mendapatkan penanganan medis.

“Kondisi korban sangat kritis, tetapi dibawa ke rumah sakit,” ujarnya. 

Pantauan di lokasi menunjukkan masih terdapat bercak darah di badan jalan. 

