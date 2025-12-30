Pengendara Motor Tewas Mengenaskan Seusai Bertabrakan dengan Truk Trailer di Jakut

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan sepeda motor dengan truk trailer terjadi di Jalan Raya Jampea, Kecamatan Koja, Selasa (30/12/2025).

Peristiwa tersebut menyebabkan seorang pengendara berinisial AS meninggal dunia.

“Kejadian ini masih dalam proses penyelidikan,” kata Kanit Laka Lantas AKP Edy Wibowo di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kecelakaan yang melibatkan seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dan truk trailer itu terjadi sekitar pukul 13.10 WIB di tanjakan Flyover Mbah Priok.

Peristiwa itu berawal saat korban mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi B 3947 PDW yang melaju dari arah barat ke timur. Saat berada tanjakan Flyover Mbah Priok, korban ini mencoba menyalip dari sisi kanan.

Namun karena melewati jalan bergelombang, sepeda motor yang dikendarai korban ini oleng dan langsung terjatuh ke arah kiri.

Secara bersamaan kendaraan truk trailer dengan nomor polisi B 9723 RK yang dikemudikan pria berinisial ET yang melaju di samping kiri sepeda motor yang dibawa korban dan menabrak korban.

“Korban meninggal di lokasi dan sepeda motor korban mengalami kerusakan," kata Edy.(antara/jpnn)