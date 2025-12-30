Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pengendara Motor Tewas Mengenaskan Seusai Bertabrakan dengan Truk Trailer di Jakut

Selasa, 30 Desember 2025 – 21:42 WIB
Pengendara Motor Tewas Mengenaskan Seusai Bertabrakan dengan Truk Trailer di Jakut - JPNN.COM
Kecelakaan lalu lintas. Ilustrasi/Police Line. Foto: dok JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan sepeda motor dengan truk trailer terjadi di Jalan Raya Jampea, Kecamatan Koja, Selasa (30/12/2025).

Peristiwa tersebut menyebabkan seorang pengendara berinisial AS meninggal dunia.

“Kejadian ini masih dalam proses penyelidikan,” kata Kanit Laka Lantas AKP Edy Wibowo di Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

Ia mengatakan kecelakaan yang melibatkan seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dan truk trailer itu terjadi sekitar pukul 13.10 WIB di tanjakan Flyover Mbah Priok.

Peristiwa itu berawal saat korban mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi B 3947 PDW yang melaju dari arah barat ke timur. Saat berada tanjakan Flyover Mbah Priok, korban ini mencoba menyalip dari sisi kanan.

Namun karena melewati jalan bergelombang, sepeda motor yang dikendarai korban ini oleng dan langsung terjatuh ke arah kiri.

Baca Juga:

Secara bersamaan kendaraan truk trailer dengan nomor polisi B 9723 RK yang dikemudikan pria berinisial ET yang melaju di samping kiri sepeda motor yang dibawa korban dan menabrak korban.

“Korban meninggal di lokasi dan sepeda motor korban mengalami kerusakan," kata Edy.(antara/jpnn)

Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan sepeda motor dengan truk trailer terjadi di Jalan Raya Jampea, Kecamatan Koja, Selasa (30/12/2025).

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan maut  Jakarta Utara  Kecelakaan Lalu Lintas  truk trailer 
BERITA KECELAKAAN MAUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp