Pengendara Motor Tewas Seusai Tabrak Trotoar di Jalan Diponegoro, Begini Kronologinya

Kamis, 11 Desember 2025 – 12:12 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, tepatnya di depan Hotel Pullman, pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Insiden yang melibatkan dua unit sepeda motor itu menyebabkan satu pengendara tewas akibat luka berat di bagian kepala.

Petugas keamanan Hotel Pullman, Reza Muhammad Akbar mengatakan, dua motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pusdai sebelum terjadi kecelakaan.

Baca Juga: Alasan Kejaksaan Belum Tahan Wakil Wali Kota Bandung Meski Berstatus Tersangka

"Dari arah Pusdai dua motor melaju kencang. Info yang saya dengar, korban berdempetan sama motor Mio lalu hilang kendali dan menabrak, enggak tahu itu water barrier atau trotoar. Kepalanya luka berat," kata Reza.

Menurutnya, bantuan dari PMI dan kepolisian tiba beberapa saat setelah kejadian.

Akan tetapi, nyawa salah satu korban ternyata tidak tertolong.

“Kejadiannya sekitar (pukul) 05.30 WIB, PMI dan polisi langsung datang. Yang jatuh cuma satu, korban itu. Motor satunya tidak apa-apa," ucap dia.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana telah mengonfirmasi perihal kecelakaan tersebut.