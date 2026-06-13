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JPNN.com - Nasional - Hukum

Pengerahan Tentara Mengadang Mahasiswa Disorot, Brigjen TNI Nas Bilang Begini

Sabtu, 13 Juni 2026 – 08:03 WIB
Pengerahan Tentara Mengadang Mahasiswa Disorot, Brigjen TNI Nas Bilang Begini - JPNN.COM
Mahasiswa dari Kampus UI melakukan aksi di Jalan MH. Thramrin, Jakarta, Jumat (12/6). Massa yang tergabung dalam tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM KM IPB) menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM, Sembako dan stop MBG. Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas menjelaskan bahwa pengerahan tentara untuk berjaga saat demonstrasi massa di Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), merupakan permintaan dari pihak Kepolisian.

"Pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu," kata Nas saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pengerahan Tentara Mengadang Mahasiswa Disorot, Brigjen TNI Nas Bilang BeginiMassa aksi unjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus duduk bersama aparat keamanan dalam orasi di kawasan Jalan MH Thamrin sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang diblokade Jumat (12/6/2026). ANTARA/Khaerul Izan

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Brigjen Nas menerangkan kehadiran personel TNI tidak untuk menangani massa aksi secara langsung.

Prajurit militer hadir untuk memberi dukungan personel jika polisi sudah tidak bisa mengendalikan massa.

Pihaknya juga menyatakan TNI tidak akan mengambil peran polisi sebagai penegak hukum dalam menindak massa aksi.

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"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian. Artinya, tetap polisi di depan," ujar Nas.

Untuk diketahui, massa aksi yang terdiri elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hi, Jakarta Pusat.

Kapuspen Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas menyebut pengerahan tentara saat demonstrasi mahasiswa di Jakarta atas permintaan polisi.

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TAGS   TNI  Mahasiswa  Demo  Polisi  Tentara  Brigjen TNI Muhamad Nas 
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