Pengguna Fitur Naik Hampir 50%, PINTU Perpanjang Program Flexi Earn Super Rate Up

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menghadirkan program Flexi Earn Super Rate Up, program yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk meningkatkan imbal hasil di fitur Flexi Earn hingga 25%.

Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad menjelaskan program ini kembali hadir pada September hingga November 2025.

Beberapa deretan token yang tersedia dalam program kali ini yakni Cardano (ADA) dan Kusama (KSM).

“Sejak program ini diluncurkan pada Juli hingga Agustus, total pengguna Pintu Earn yang berpartisipasi dalam program ini naik 45% dan diikuti dengan kenaikan total deposit yang fantastis sebesar 2.564%. Untuk itu kami berinisiatif memperpanjang program ini dengan token-token pilihan seperti ADA, KSM, dan token lainnya khusus pengguna PINTU yang staking aset crypto PTU level 1 sampai 8,” ujar Iskandar.

Flexi Earn fitur memungkinkan pengguna aplikasi PINTU untuk menyimpan aset crypto dan memperoleh sejumlah imbal hasil dari aset crypto yang disimpan.

Imbal hasil dari Pintu Earn akan terakumulasi setiap jam dan dapat dicek secara langsung jumlahnya di riwayat pembayaran imbal hasil Earn, dengan pengambilan hasil dapat dilakukan oleh user setiap 12 jam.

Terdapat belasan aset crypto yang tersedia di fitur Pintu Earn seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), dan aset crypto lainnya dengan imbal hasil mulai dari 0,1% hingga 25%.

“Hadirnya fitur Flexi Earn dan program Flexi Earn Super Rate Up 25% kami harap dapat mendorong daya tarik masyarakat terhadap investasi aset crypto sehingga mampu meningkatkan adopsi aset crypto di Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi, aset crypto bisa menjadi pilihan utama bagi investor tidak hanya untuk trading namun bisa menjadi alternatif aset untuk menabung,” kata Iskandar.