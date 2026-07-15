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JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Pengguna Gemini di Asia Tenggara Diklaim Melonjak

Rabu, 15 Juli 2026 – 16:15 WIB
Pengguna Gemini di Asia Tenggara Diklaim Melonjak - JPNN.COM
Gemini milik Google. Foto: Google

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi kecerdasan buatan Gemini kian diminati di Asia Tenggara. Google melaporkan jumlah pengguna aktifnya meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 12 bulan terakhir.

Hasil itu sekaligus menjadi pertumbuhan tercepat dibandingkan peluncuran aplikasi Google lainnya di wilayah tersebut.

Temuan itu diungkap dalam laporan perdana Gemini Report: Southeast Asia 2026.

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Vice President Southeast Asia and South Asia Frontier Google, Sapna Chadha, mengatakan lonjakan tersebut mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat pada teknologi AI generatif.

Menurut Sapna, pertumbuhan pengguna Gemini, baik melalui web maupun aplikasi, berhasil mencetak rekor baru di Asia Tenggara.

Google menilai tingginya adopsi Gemini didorong oleh karakteristik masyarakat Asia Tenggara yang didominasi generasi muda.

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Hampir 40 persen penduduk kawasan ini berusia di bawah 25 tahun.

Dukungan Gemini terhadap berbagai bahasa lokal juga disebut menjadi faktor penting yang membuat layanan tersebut makin mudah diakses.

Google melaporkan jumlah pengguna aktif Gemini meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 12 bulan terakhir.

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TAGS   Gemini  pengguna aktif  Google  pengguna aktif gemini di asia tenggara 
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