Pengguna Google Translate Kini Bisa Melatih Pengucapan dan Artikulasi

Jumat, 01 Mei 2026 – 22:42 WIB
Pengguna Google Translate Kini Bisa Melatih Pengucapan dan Artikulasi
Ilustrasi wanita menggunakan aplikasi Google Translate. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Aplikasi penerjemah Google Translate, kini tak lagi sekadar membantu menerjemahkan kata atau kalimat.

Lewat pembaruan terkini, pengguna juga bisa melatih pengucapan sekaligus memperbaiki artikulasi dalam berbagai bahasa.

Pembaruan tersebut diumumkan langsung oleh Senior Vice President Knowledge and Information Google, Nick Fox, melalui unggahannya di platform X.

Menurut Fox, salah satu tantangan terbesar dalam mempelajari bahasa baru ialah memastikan pelafalan yang benar. Di sinilah fitur baru berperan.

“Sekarang pengguna bisa mendapatkan umpan balik instan melalui fitur latihan pengucapan, yang memanfaatkan AI untuk menganalisis ucapan dan membantu meningkatkan kemampuan,” ujar Nick Fox.

Lewat menu “Latihan” di dalam aplikasi, pengguna dapat menemukan tombol “Ucapkan” setelah menerjemahkan teks.

Fitur akan menampilkan panduan fonetik yang bisa langsung dipraktikkan secara lantang.

Sistem kemudian akan mengevaluasi hasil pengucapan tersebut.

Pengguna Google Translate kini bisa melatih pengucapan sekaligus memperbaiki artikulasi dalam berbagai bahasa.

Google  Google translate  fitur baru google translate  aplikasi penerjemah 
