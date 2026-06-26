Pengguna Instagram Kini Bisa Menonton Konten Reels di TV

Jumat, 26 Juni 2026 – 06:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sementara waktu, sebagian pengguna Instagram kini bisa menikmati konten Reels di layar televisi.

Hal itu berkat dukungan Google Cast yang memungkinkan video pendek dari Instagram diputar langsung di TV yang kompatibel.

Fitur tersebut diumumkan bersamaan dengan hadirnya aplikasi Instagram di sejumlah televisi Samsung.

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Kini, pengguna tidak lagi memerlukan aplikasi tambahan untuk menayangkan Reels ke layar yang lebih besar.

Dukungan Google Cast tersedia untuk berbagai perangkat, mulai dari Chromecast hingga TV yang sudah dibekali fitur Google Cast bawaan, seperti beberapa model LG, Vizio, dan merek lainnya.

Sementara itu, pengguna Google TV maupun Android TV juga dapat langsung menikmati fitur tersebut tanpa perlu memasang aplikasi tambahan.

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Meta menyebut pengguna cukup mengirimkan Reels dari ponsel ke televisi hanya dengan beberapa ketukan.

Opsi Cast akan muncul di pojok kanan atas aplikasi Instagram bagi akun yang sudah kebagian pembaruan.