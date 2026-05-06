Pengguna LRT Jabodebek Tembus Hingga 2,9 Juta

jpnn.com, JAKARTA - LRT Jabodebek mencatat rekor tertinggi jumlah pengguna sejak mulai beroperasi dengan melayani 2.912.092 penumpang pada April 2026.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika menuturkan jumlah tersebut meningkat sekitar 16 persen atau bertambah 402.060 pengguna dibanding Maret 2026 yang tercatat 2.510.032 pengguna.

Sementara dibanding pada April 2025, jumlah tersebut meningkat sekitar 40 persen yang tercatat sebanyak 2.083.391 pengguna.

Baca Juga: LRT Jabodebek Pastikan Beri Rasa Aman Dalam Setiap Perjalanan

Radhitya mengatakan peningkatan jumlah pengguna menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang terintegrasi, nyaman, dan memiliki kepastian waktu untuk mendukung mobilitas sehari-hari di wilayah Jabodebek.

“LRT Jabodebek kini semakin menjadi pilihan masyarakat untuk mobilitas harian karena mampu memberikan kepastian waktu perjalanan di tengah kepadatan lalu lintas perkotaan, sekaligus terhubung dengan berbagai moda transportasi dan pusat aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, beberapa faktor juga mempengaruhi masyarakat menggunakan LRT Jabodebek, khususnya pengguna yang melakukan mobilitas rutin dari kawasan permukiman menuju pusat bisnis, perkantoran, maupun destinasi lainnya.

Baca Juga: Rumah BUMN SIG Bantu UMKM Batik Rembang Tembus ke Pasar Global

Adapun stasiun paling favorit dari pengguna LRT Jabodebek selama April 2026 untuk tap in yakni Dukuh Atas 435.009 pengguna, Harjamukti 333.025 pengguna, Kuningan 273.011 pengguna, Cikoko 237.669 pengguna dan Rasuna Said 174.905 pengguna.

Kemudian paling banyak tap out yakni tujuan Dukuh Atas 374.050 pengguna, Harjamukti 335.923 pengguna, Kuningan 267.258 pengguna, Pancoran 256.230 pengguna dan Cikoko 237.348 pengguna.