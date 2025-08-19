Pengguna QLola by BRI Naik 41%, Volume Transaksi Menyentuh Rp 5.970 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI terus memperkuat kapabilitas layanan digitalnya melalui QLola by BRI.

Platform ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk menjawab kebutuhan bisnis korporasi yang kian dinamis, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri.

Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menyatakan sejak diluncurkan pada 2022, Integrated Corporate Solution Platform QLola by BRI tercatat mengalami peningkatan dengan volume sebesar 36,8 persen year-on-year (YoY), atau mencapai Rp5.970 triliun hingga Juni 2025.

Pertumbuhan ini terjadi di segmen wholesale maupun non-wholesale, dengan jumlah pengguna meningkat dengan lebih dari 75.000 klien baru, sehingga total penggunanya mencapai 258 ribu atau tumbuh 41,09 persen YoY.

"Total transaksi yang dilakukan melalui QLola telah mencapai 438 juta transaksi, tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 356 juta transaksi. Capaian ini berkontribusi pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 241 triliun dan Fee Based Income (FBI) senilai Rp 167,1 miliar," jelas Riko dikutip, Selasa (19/8).

Riko menjelaskan kinerja QLola by BRI merupakan bagian dari transformasi strategis menuju model universal banking dalam mendukung kebutuhan bisnis yang makin kompleks.

Adapun, pencapaian kinerja QLola tersebut didorong oleh penetrasi ke berbagai sektor, mulai dari agriculture, mining, FMCG, telekomunikasi, hingga industri digital seperti e-commerce dan fintech.

Lebih lanjut, sebagai ekosistem digital terintegrasi, pengguna pun diberikan kemudahan untuk memantau dan mengunduh laporan keuangan secara langsung melalui fitur real-time report dan account statement yang dapat diakses kapan saja.