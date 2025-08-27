Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Pengguna Spotify Kini Bisa Saling Berkirim Pesan

Rabu, 27 Agustus 2025 – 20:50 WIB
Fitur pesan di Spotify. Foto: spotify

jpnn.com, JAKARTA - Spotify memperkenalkan fitur pesan di dalam aplikasi, sehingga pengguna merasa seperti media sosial dalam konsumsi konten musik dan podcast.

Selama ini pengguna Spotify kerap membagikan tautan lagu maupun podcast melalui platform lain.

Dengan fitur baru itu, Spotify ingin interaksi tersebut terjadi langsung di dalam aplikasinya, sekaligus menyimpan riwayat konten yang telah dibagikan agar lebih mudah ditemukan kembali.

Fitur pesan hanya tersedia untuk percakapan pribadi. Pengguna hanya dapat memulai obrolan dengan orang yang sebelumnya pernah berbagi konten.

Permintaan obrolan tetap harus disetujui oleh penerima sebelum percakapan dimulai.

Spotify juga memungkinkan permintaan obrolan dikirimkan melalui tautan Spotify di luar aplikasi, seperti di Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, maupun Snapchat.

Selain itu, pengguna bisa mengundang kontak mereka dengan tautan khusus.

Perusahaan menegaskan bahwa fitur ini menjadi pelengkap, bukan pengganti, cara berbagi konten di luar Spotify.

