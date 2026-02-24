Pengguna Threads Bisa Berbagi Unggahan ke Instagram Story Tanpa Keluar Aplikasi

jpnn.com, JAKARTA - Ada satu kebiasaan pengguna media sosial yang tampaknya dipahami betul oleh Meta: orang ingin serba cepat dan praktis.

Itulah yang coba dijawab lewat pembaruan terbaru di Threads. Kini, pengguna bisa langsung membagikan unggahan ke Instagram Story tanpa perlu keluar dari aplikasi.

Fitur yang diumumkan bukan sekadar tombol berbagi biasa. Threads juga menambahkan pratinjau tampilan Story langsung di dalam aplikasi.

Artinya, pengguna bisa melihat kira-kira bagaimana unggahan mereka akan muncul sebelum benar-benar dipublikasikan di Instagram.

Sebelumnya, opsi berbagi ke Story memang sudah ada, tetapi mekanismenya terasa seperti “meminjam” alur dari Instagram.

Sekarang prosesnya jauh lebih mulus—cukup beberapa ketukan, tanpa perlu berpindah aplikasi.

Threads sendiri memang sejak awal dirancang berdampingan dengan Instagram, termasuk saat pendaftaran yang mewajibkan login menggunakan akun yang sama.

Profil, pengikut, hingga status verifikasi otomatis tersinkron.