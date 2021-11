Pengguna WhatsApp Bisa Unggah Status Tanpa Terlihat oleh Beberapa Orang

jpnn.com - Pengguna WhatsApp tidak akan lama lagi memiliki fitur yang memungkinkan mereka menyimpan status "last seen" atau "terakhir dilihat" dari beberapa orang di kontak.

Layanan itu tengah diuji di Android selama beberapa bulan terakhir dan kini sudah memasuki tahapan program beta.

Jika program beta dinyatakan berhasil maka tidak lama lagi semua orang yang menggunakan WhatsApp di Android bisa menggunakan fitur baru tersebut.

Meski demikian belum pasti kapan fitur itu akan diluncurkan secara resmi mengingat WhatsApp sangat berhati- hati ketika menambahkan sebuah fitur pada layanannya.

WhatsApp hanya akan memberikan fitur tambahan ketika fitur tersebut dinilai sudah sangat stabil.

Adapun nantinya akan ada empat pilihan siapa yang dapat melihat status "last seen" anda, mulai dari "everyone/semua orang", "My Contact/ kontak saya", lalu ada pilihan "My Contact Except/kontak saya kecuali", dan "Nobody/Tidak satu orang pun".

Tentu ketika menyembunyikan status "last seen" anda di WhatsApp pada kontak tertentu, maka Anda tidak dapat melihat status "last seen" kontak yang bersangkutan. (gsmarena/ant/jpnn)