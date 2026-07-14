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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Penggunaan Biodiese; B50 Disebut Tak Ganggu Performa Mesin Diesel, Aman

Selasa, 14 Juli 2026 – 00:15 WIB
Penggunaan Biodiese; B50 Disebut Tak Ganggu Performa Mesin Diesel, Aman - JPNN.COM
Sejumlah pabrikan mobil ikut terlibat selama masa pengujian Biodiesel B50. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut baik kehadiran bahan bakar minyak (BBM) biodiesel B50 yang resmi beroperasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua I Gaikindo Jongki D. Sugiarto seusai acara press conference GIIAS 2026 yang digelar di Jakarta Selatan pada Senin (13/7).

Dia mengungkapkan sejumlah pabrikan mobil ikut terlibat selama masa pengujian B50. Hasil pengujian pada kendaraan itu tidak mengalami masalah.

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“Hasilnya bagus, jadi produsen diminta untuk menyiapkan kendaraannya. Lalu diuji coba pakai B50 jalan hingga berapa puluh ribu kilo gitu. Sejauh ini sih, aman,” kata Jongki.

Menurutnya dari hasil pengujian yang dilakukan hingga ribuan kilometer itu, memberikan optimisme terhadap implementasi bahan bakar dengan campuran 50 persen biodiesel tersebut.

Jongki menilai bahwa keberhasilan penerapan B50, tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi kendaraan.

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Kebijakan tersebut juga perlu dilihat dari sisi lebih luas, termasuk keberlanjutan industri kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel.

Menurut Jonkgi, pengembangan B50 dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penyerapan produksi minyak sawit dalam negeri.

Sejumlah pabrikan mobil ikut terlibat selama masa pengujian B50. Hasil pengujian pada kendaraan itu tidak mengalami masalah.

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TAGS   Biodiesel B50  Mesin diesel  Gaikindo  kelapa sawit 
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