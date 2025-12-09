Penghafal Al-Qur'an Tunanetra Berprestasi Mendapat Mushaf Braille Elektronik

jpnn.com, JAKARTA - Liga Muslim Dunia (MWL) untuk pertama kalinya menyelenggarakan Kompetisi Internasional Hafalan Al-Qur’an Albasira untuk Tunanetra, yang digelar di Jakarta dan diikuti peserta dari berbagai negara.

Acara itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal MWL sekaligus Ketua Organisasi Ulama Muslim, Syekh Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa; Ketua MPR RI Ahmad Muzani; serta Menteri Agama RI Dr. Nasaruddin Umar.

Kompetisi itu dirancang untuk memberikan ruang prestasi bagi para penghafal Al-Qur'an tunanetra sekaligus menegaskan kontribusi mereka dalam kegiatan keagamaan internasional.

Selain mendorong penguasaan hafalan dan peningkatan kualitas tilawah, ajang ini juga menjadi bentuk penguatan kepercayaan diri dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan berskala global.

Terdapat lima kategori yang dipertandingkan, yaitu hafalan 30 juz beserta Matan Al-Jazariyyah, hafalan 30 juz (kategori putra), hafalan 30 juz (kategori putri), hafalan 20 juz, dan hafalan 10 juz.

Para peserta terbaik dari berbagai kelompok usia menerima penghargaan atas kemampuan luar biasa mereka dalam hafalan, pembacaan Al-Qur’an, dan tajwid.

Sebagai bentuk dukungan terhadap aksesibilitas, MWL juga membagikan 300 mushaf Braille elektronik generasi terbaru kepada para peserta dan lembaga terkait.

Teknologi itu diharapkan dapat memperluas akses tunanetra terhadap pembelajaran Al-Quran di seluruh dunia.