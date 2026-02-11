Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Penghargaan Gourmet Choice 2026 Perkuat Ekonomi Kreatif Kuliner

Rabu, 11 Februari 2026 – 15:06 WIB
Penghargaan Gourmet Choice 2026 Perkuat Ekonomi Kreatif Kuliner
J Trust Bank kembali menggelar Gourmet Choice 2026 sebagai apresiasi bagi pelaku industri kuliner Indonesia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - J Trust Bank kembali menggelar ajang penghargaan “Gourmet Choice 2026” untuk ketiga kalinya sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku usaha dan profesional di industri kuliner Indonesia.

Acara yang berlangsung di Jakarta, ini menjadi bagian dari komitmen bank dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

Direktur Utama J Trust Bank Ritsuo Fukadai mengatakan, penghargaan ini pertama kali digelar pada 2024 sebagai respons atas kebutuhan mitra bisnis terhadap referensi restoran berkualitas.

Selain itu, ajang ini juga menjadi wadah bagi para pelaku industri makanan dan minuman untuk memperoleh penilaian profesional.

“Setiap tahun kami melakukan kunjungan rahasia secara ketat untuk memilih restoran yang memenuhi standar kualitas tinggi, sehingga informasi yang kami berikan dapat dipercaya oleh masyarakat,” ujar Ritsuo.

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh dari kalangan politik dan bisnis, di antaranya Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan Duta Besar Seychelles untuk Indonesia dan ASEAN Nico Barito.

Pembukaan acara juga ditandai dengan sambutan Ketua Federasi Usaha Kecil dan Menengah Jepang Kazunori Kobayashi.

Pada penyelenggaraan tahun ini, J Trust Bank memberikan penghargaan “Dua Bintang” kepada restoran yang dinilai konsisten menjaga kualitas terbaik, serta “Special Recognition” bagi restoran yang memiliki karakter unik dari berbagai daerah di Indonesia.

J Trust Bank kembali menggelar Gourmet Choice 2026 sebagai apresiasi bagi pelaku industri kuliner Indonesia.

