Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Penghargaan PropertyGuru Asia Property Awards Indonesia 2026 Ada Kategori Baru

Jumat, 24 April 2026 – 09:53 WIB
Penghargaan PropertyGuru Asia Property Awards Indonesia 2026 Ada Kategori Baru - JPNN.COM
Edisi ke-12 dari program PropertyGuru Indonesia Property Awards resmi diluncurkan melalui penyelenggaraan Asia Connect: Indonesia CEO & Leaders Forum 2026, yang digelar di The Westin Jakarta.

jpnn.com, JAKARTA - Edisi ke-12 dari program PropertyGuru Indonesia Property Awards resmi diluncurkan melalui penyelenggaraan Asia Connect: Indonesia CEO & Leaders Forum 2026, yang digelar di The Westin Jakarta.

Forum prestisius tahunan ini mempertemukan tokoh-tokoh penting di industri properti, regulator pemerintah, pengembang terkemuka, serta para pemenang penghargaan sebelumnya untuk berdiskusi secara mendalam mengenai isu ketahanan, keberlanjutan, dan inovasi di sektor real estate di Indonesia.

Asia Connect: Indonesia CEO & Leaders Forum menjadi pembuka ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards 2026, yang akan memberikan penghargaan kepada proyek-proyek properti terbaik di Indonesia dalam gala dinner dan seremoni malam penghargaan yang sangat dinantikan pada Jumat, 13 November 2026 di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place.

Berikut tanggal-tanggal penting rangkaian kegiatan PropertyGuru Indonesia Property Awards 2026: 

4 September 2026 – Pendaftaran Ditutup

14 September sampai 8 October 2026 – Inspeksi lokasi

13 November 2026 – Gala Dinner and Awards Ceremony di Jakarta, Indonesia

11 Desember 2026 – Regional Grand Final Gala Dinner di Bangkok, Thailand

Ayo daftar, penghargaan PropertyGuru Asia Property Awards Indonesia 2026 ada kategori baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PropertyGuru  PropertyGuru Indonesia  properti  PropertyGuru Asia 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp