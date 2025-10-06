Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Penghasilan ASN Masih Rendah, Prof Zudan Usulkan Skema Penggajian Baru

Senin, 06 Oktober 2025 – 20:49 WIB
Penghasilan ASN masih rendah, Kepala BKN sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah mengusulkan skema baru penggajian, TPP dibayar rutin. Foto Humas BKN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah menyoroti masih rendahnya penghasilan dan manfaat pensiun ASN, terutama untuk golongan I dan II. 

Dia memaparkan bahwa setelah puluhan tahun bekerja, sebagian besar ASN masih menghadapi beban cicilan hingga masa pensiun sehingga kesejahteraan pasca-kerja belum sepenuhnya terjamin.

Untuk itu, Prof. Zudan mengatakan akan kembali mengusulkan penerapan single salary system menggantikan skema gaji dan tunjangan yang terpisah seperti saat ini. 

Saat ini pensiun ASN hanya dihitung dari gaji pokok, sedangkan tunjangan tidak diperhitungkan.

Dengan single salary system, gaji dihitung satu komponen dengan tunjangan dan menjadi 75 persen dari total.

"Skema ini lebih sederhana dan lebih adil bagi ASN dan pensiunan,” ucap Prof. Zudan, Senin (6/10).

Dia menambahkan, Korpri telah menyampaikan gagasan ini sejak 10 tahun lalu, dan berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bisa memberikan keberpihakan lebih besar terhadap kesejahteraan ASN, termasuk memastikan TPP di daerah dapat dibayarkan secara rutin dan mencukupi.

"Target kami sederhana, saat ASN pensiun, SK kembali ke tangan, bukan diperpanjang karena utang. ASN harus bisa menutup masa tugasnya dengan tenang dan bermartabat,” tegasnya.

