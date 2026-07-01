Penghimpunan Kurban Berkah Baznas Tembus Rp 23,09 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melampaui target penghimpunan dana program Kurban Berkah Berdayakan Desa 2026 dengan realisasi mencapai Rp23,09 miliar atau 101,45 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Baznas Knowledge Sharing bertajuk "Sukses Kurban Berkah Berdayakan Desa melalui Penguatan Balai Ternak", yang memaparkan hasil pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis peternakan sepanjang musim kurban tahun ini.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Idy Muzayyad, mengatakan keberhasilan melampaui target menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program kurban yang dijalankan Baznas.

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"Keberhasilan penghimpunan dana yang melampaui target awal ini membuktikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas sebagai lembaga dengan programnya yang berdampak pada pemberdayaan ekonomi peternak di pedesaan," ujar Idy dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7).

Menurutnya, program Kurban Berkah Berdayakan Desa tidak hanya berorientasi pada penyaluran hewan kurban, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan peternak mustahik melalui penguatan usaha peternakan di desa.

Idy menjelaskan, Balai Ternak Baznas menjadi salah satu instrumen untuk membangun kemandirian ekonomi, kelembagaan, dan mental spiritual para peternak penerima manfaat.

"Program Kurban Berkah Berdayakan Desa bertujuan membantu peternak menyediakan hewan kurban yang sehat, sesuai syariat, dan memenuhi kebutuhan para mudhohi," katanya.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan dan Layanan UPZ CSR Baznas RI, Eka Budhi Sulistyo, mengatakan Baznas juga mencatat capaian positif dalam pelaksanaan program Dam Haji 2026 dengan nilai mencapai Rp13,82 miliar.