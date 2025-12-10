Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Penghujung Tahun, Kawasaki Meluncurkan 3 Motor Baru di RI, Harganya Fantastis

Jumat, 12 Desember 2025 – 00:21 WIB
KMI menutup akhir tahun dengan meluncurkan tiga model terbaru sekaligus di pasar Indonesia. Foto: KMI

jpnn.com, JAKARTA - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) menutup akhir tahun dengan meluncurkan tiga model terbaru sekaligus, yakni Z1100 ABS 2026, Z900 Cafe, dan Z900RS.

Ketiga motor itu untuk memperkuat dominasi di pasar kendaraan roda dua premium di Indonesia.

Dept. Head Sales & Promotion PT KMI, Michael C. Tanadhi mengungkapkan peluncuran jajaran model 2026 ini mencerminkan fokus Kawasaki dalam menghadirkan performa yang lebih kuat, stabilitas tinggi, serta dukungan elektronik yang semakin lengkap.

Kawasaki Z1100 ABS merupakan motor sport naked yang menawarkan sejumlah keunggulan. Salah satunya performa mesin yang agresif.

Sementara itu, Z900RS series hadir dengan sejumlah pembaruan mulai dari sektor mesin, handling, dan sistem elektronik baru yang dirancang untuk memperkaya karakter retro dengan pengalaman berkendara yang lebih intuitif.

"Kami menghadirkan motor yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga mampu membangun cerita dan pengalaman baru bagi setiap pemiliknya," ujar Michael C dalam siaran persnya, Kamis (11/12).

Kawasaki Z1100 2026 menggendong mesin 1.099 cc In-Line Four yang menawarkan strong low-mid torque serta high-rpm linear acceleration.

Mesin itu menghadirkan respons throttle yang lebih direct dan predictable, memperkuat sensasi naturally-aspirated performance khas seri Z.

