Penghujung Tahun, Lenovo Legion 9i Meluncur di RI, Pakai Layar 3D, Sebegini Harganya

Jumat, 19 Desember 2025 – 16:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo kembali menambah jajaran laptop gaming dengan meluncurkan Legion 9i di Indonesia pada Kamis (18/12).

Laptop gaming itu merupakan seri tertinggi dalam lini Lenovo Legion di Indonesia.

Ditenagai performa ekstrem Intel CoreTM Ultra 9 Series 2 dan layar 3D, perangkat itu bisa mendukung tidak hanya gamers, tetapi game developer, visual artist, dan profesional 3D.

“Lenovo Legion 9i dirancang untuk menetapkan standar baru sekaligus melengkapi portofolio Legion Gen 10 yang sebelumnya diperkenalkan sebagai sebuah ekosistem menyeluruh. Perangkat ini hadir untuk memperkuat kapabilitas gamers dan kreator dengan performa yang lebih cepat,” kata Melton Ciputra, Consumer Product Lead Lenovo Indonesia.

Lenovo Legion 9i dengan layar PureSight 18 inci itu hadir dengan resolusi hingga 4K dalam 2D. Perangkat itu didukung 2K 3D opsional.

Opsi ini berguna bagi para desainer yang rutin bekerja dalam pemodelan 3D untuk mewujudkan karya mereka.

Layar 3D ini menggunakan kombinasi pelacakan mata (eye-tracking) dan susunan lensa lentikular (lenticular lens array) untuk menghadirkan gambar 3D tanpa memerlukan kacamata khusus (Glasses-Free 3D OLED).

Layar itu dilengkapi perangkat lunak Lenovo 3D Studio yang mendukung layar 3D untuk berbagai format video, gambar, dan streaming dalam susunan side-by-side dan top-bottom.