JPNN.com - Daerah

Penghuni Apartemen Mediterania Terjebak di Lantai 28 Saat Kebakaran, Mencekam

Kamis, 30 April 2026 – 14:47 WIB
Seorang lansia penghuni Apartemen Mediterania di Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas setelah menghirup asap kebakaran, Kamis (30/4/2026). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran melanda Apartemen Mediterania, Tower C, di Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis.

Seorang penghuni apartemen lantai 28 bernama Antonius mengaku sempat tertahan di dalam unitnya lantaran asap mengepul di lantai bawah saat kebakaran melanda apartemen tersebut.

Dia beserta sejumlah penghuni lainnya terpaksa naik hingga ke lantai 35 untuk mencari udara bersih.

"Iya, sampai oleh Damkar (asap) harus divakum karena enggak bisa napas kami. Kami hanya bisa lakukan naik ke lantai 35. Enggak bisa turun ke bawah karena asap sudah sangat penuh, ya," kata Antonius kepada wartawan di lokasi, Kamis siang.

Antonius dan penghuni lainnya pun sempat berpikir menggunakan lift untuk evakuasi mandiri, namun lift juga sudah dipenuhi oleh kepulan asap.

"Kami berusaha untuk evakuasi mandiri melalui turun dari tangga darurat maupun lift barang. Ternyata, lift barang sendiri sudah dipenuhi sama asap gitu," katanya.

Antonius dan penghuni lainnya tak punya pilihan, kecuali menunggu penyelamatan dari petugas Damkar.

"Jadi, yang kami lakukan hanya menunggu sampai tim pemadam kebakaran menjemput. Kalau kami paksa untuk masuk ke lift barang, itu lift barang isinya asap gitu, kami pasti jatuh pingsan di sana," ungkap Antonius.

