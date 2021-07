Pengin Bela Jerinx, Deddy Corbuzier: Saya Harus Tahu Isi Kepala Anda

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier mengatakan dirinya tidak ingin melihat Jerinx kembali masuk bui. Kali ini dalam kasus yang dilaporkan oleh Adam Deni.

Hal itu disampaikan Deddy Corbuzier saat ngobrol bareng Adam Deni di Podcast miliknya, Kamis (15/7).

Bapak satu anak ini bahkan menyarankan Adam supaya mengambil jalur damai. Meski begitu Deddy sadar dirinya tidak bisa memaksa Adam.

“Kalau gue pribadi sih enggak setuju dia (Jerinx) ditangkap. Tapi again (lagi), gue tidak merasakan apa yang lu rasakan. Jadi gua enggak bisa wakilkan siapa pun. Mudah-mudahan bisa beres dengan cepat," harap Deddy.

Pria berkepala plontos ini bahkan ingin bicara langsung dengan Jerinx. Tujuannya agar mengetahui pola pikir pentolan band Superman Is Dead (SID) itu.

“I need to talk to him, masalahnya gue enggak tahu isi kepala dia, gue agak sulit juga,” lanjutnya.

Deddy juga tak segan menyampaikan pesan kepada Jerinx.

“Saya itu mau membela Anda. Tapi saya harus tahu isi kepala Anda, mungkin dengan begini ada pembelaan yang diberikan (untuk Jerinx),” kata Deddy.(chi/jpnn)



